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Происшествия

Два подростка пострадали в ДТП в Дзержинске

23 мая 2025 10:45  [130] Происшествия
Два подростка пострадали в ДТП в Дзержинске

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Утром 22 мая случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе, двое несовершеннолетних. Об этом этом сообщает ГАИ по Нижегородской области.

По предварительной информации, около 08:40 часов на улице Ушакова в поселке Дачный, 42-летняя женщина, управлявшая черным Mercedes, выезжая с второстепенной дороги, не уступила автомобилю той же марки, имевшему преимущество. После столкновения одна из машин врезалась в забор здания.

В результате аварии пострадали три человека. Водитель черного Mercedes получила телесные повреждения. Также травмы получил 13-летний ребенок, находившийся на переднем пассажирском сиденье в этом автомобиле. Он был пристегнут ремнем безопасности.

В белом Mercedes на переднем пассажирском сиденье находился 17-летний подросток. Он тоже был пристегнут, но также получил травмы.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту гибели 9-летнего ребенка под колесами грузовика.

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Теги:
ГАИ Дзержинск ДТП
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