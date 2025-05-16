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Общество

Нижегородские власти нашли подрядчика для достройки "Дома правительства"

24 мая 2025 13:10  [43] Общество
Нижегородские власти нашли подрядчика для достройки Дома правительства

В Нижегородской области определили подрядчика, который займётся завершением строительства "Дома правительства". Контракт с компанией ООО "Комплексстрой", зарегистрированной в Нижнем Новгороде, подписало управделами облправительства. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Сумма контракта составила 146,5 млн рублей — именно такую стоимость обозначили при объявлении конкурса, и она осталась без изменений. Согласно условиям договора, подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку, установить двери, сантехническое и электротехническое оборудование, а также ограждения. Все работы предстоит завершить до 15 декабря 2025 года. Речь о первом блоке первой очереди здания.

Напомним, что Дом правительства на территории Нижегородского кремля начали строить в 2006 году. Завершить его планировалось еще в 2023 году, но работы несколько раз останавливались из-за нехватки финансирования. Позже проект пересмотрели. В 2018 году завершили третий блок, в 2020-м – второй. Сейчас ведется работа над первым блоком. 

Ранее сообщалось, что Пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году.

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Теги:
Кремль Правительство Нижегородской области Строительство
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