Нижегородские власти нашли подрядчика для достройки "Дома правительства" Общество

В Нижегородской области определили подрядчика, который займётся завершением строительства "Дома правительства". Контракт с компанией ООО "Комплексстрой", зарегистрированной в Нижнем Новгороде, подписало управделами облправительства. Соответствующая информация размещена на портале государственных закупок.

Сумма контракта составила 146,5 млн рублей — именно такую стоимость обозначили при объявлении конкурса, и она осталась без изменений. Согласно условиям договора, подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку, установить двери, сантехническое и электротехническое оборудование, а также ограждения. Все работы предстоит завершить до 15 декабря 2025 года. Речь о первом блоке первой очереди здания.

Напомним, что Дом правительства на территории Нижегородского кремля начали строить в 2006 году. Завершить его планировалось еще в 2023 году, но работы несколько раз останавливались из-за нехватки финансирования. Позже проект пересмотрели. В 2018 году завершили третий блок, в 2020-м – второй. Сейчас ведется работа над первым блоком.

Ранее сообщалось, что Пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году.