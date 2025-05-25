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Общество

Протоиерей Андрей Ткачев поговорил с нижегородцами о служении

20 июня 2025 08:30  [6] Общество
Протоиерей Андрей Ткачев поговорил с нижегородцами о духовности, семье и служении

Фото: пресс-служба КУПНО

Протоиерей Андрей Ткачев, известный священнослужитель Русской православной церкви, писатель и проповедник, посетил Нижний Новгород 18 и 19 июня. Визит состоялся в рамках совместного проекта Корпоративного университета правительства Нижегородской области и Нижегородского института управления Президентской академии.

Первая встреча прошла на площадке КУПНО и собрала государственных и муниципальных служащих. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, приветствуя гостя, отметил, что приезд отца Андрея — большая честь для региона. Он выразил благодарность за возможность прикоснуться к духовным и нравственным ценностям, которые, по его словам, необходимы обществу и служат его опорой.

В начале беседы протоиерей Ткачев затронул тему эгоизма, назвав его одной из главных проблем современного общества. Он также подчеркнул важность роли госслужащих в жизни страны и призвал их к служению людям с любовью и искренностью. После выступления священник ответил на многочисленные вопросы аудитории.

Проректор Корпоративного университета Иван Калмыков отметил, что встреча стала действительно содержательным диалогом. По его словам, отец Андрей напомнил участникам, что главная цель госслужбы — помощь людям, а не стремление к признанию. Калмыков поблагодарил священнослужителя за глубокую и вдохновляющую беседу.

Вторая встреча прошла в главном корпусе НИУ Президентской академии. В ней приняли участие студенты, преподаватели, представители Нижегородской епархии и православная молодежь.

Отец Андрей говорил о семье как основе цивилизации, о прочности семейных и государственных устоев, о важности воспитания и духовных ориентиров. Он подчеркнул, что ответы стоит искать в простых вещах — вере, семье, совести.

В завершение встречи священник обратился к студентам с напутствием: он напомнил, что жизнь проходит быстро, а ошибки могут быть слишком дорогими. Он пожелал молодежи стремиться к внутреннему развитию и прожить жизнь достойно.

Ранее сообщалось, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий будет лично крестить младенцев из многодетных православных семей региона.

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Теги:
Андрей Гнеушев Религия Семья
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