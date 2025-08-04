Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Экономика

Повышенную пенсию выплачивают нижегородцам за работу в сельском хозяйстве

11 августа 2025 15:16  [115] Экономика
Повышенную пенсию выплачивают нижегородцам за работу в сельском хозяйстве

Более 15 тысяч жителей Нижегородской области получают повышенную пенсию за многолетний труд в сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе СФР.

Размер прибавки составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2025 году эта сумма равна 2226,93 рубля.

На доплату имеют право неработающие пенсионеры, отработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве. При этом учитываются профессии, включенные в специальный перечень, утвержденный Правительством РФ. В него входят такие специальности, как трактористы, агрономы, механизаторы, ветеринары, животноводы, пчеловоды, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельхозтехники и другие.

Кроме того, в сельский стаж засчитывается работа в колхозах, совхозах и других сельхозорганизациях до 1 января 1992 года.

Повышение фиксированной выплаты назначается при выполнении трех условий: наличие страховой пенсии по старости или инвалидности, не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности при отсутствии официальной занятости.

Оформить доплату можно через портал госуслуг или лично в клиентской службе Социального фонда. Право на повышенную выплату сохраняется даже в случае переезда пенсионера в город.

Ранее сообщалось, что перерасчет страховых пенсий для работающих нижегородцев произошел с 1 августа.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Пенсия Социальный фонд
