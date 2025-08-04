После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
11 августа 2025 18:40  Происшествия
Директора нижегородской компании судят за падение ветки на ребенка в парке

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела против руководителя организации, которая отвечает за уход за городскими зелеными зонами. Его обвиняют в том, что он не обеспечил безопасность при оказании услуг, и в результате пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Напомним, 14 июня в одном из парков города во время прогулки на 8-летнюю девочку упала ветка дерева. Ребенок получил травму головы. Эксперты установили, что здоровью девочки был причинен легкий вред.

Как выяснилось, директор компании, обслуживающей зеленые насаждения, не организовал должным образом обрезку сухих ветвей. Именно это, по мнению следователей, и стало причиной происшествия.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным нижегородской прокуратурой обвинительным заключением. Обвинение предъявлено по статье о предоставлении небезопасных услуг. В ближайшее время дело начнут рассматривать по существу.

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали при столкновении четырех автомобилей в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Дети Травма Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных