Директора нижегородской компании судят за падение ветки на ребенка в парке Происшествия

В Нижнем Новгороде завершили расследование уголовного дела против руководителя организации, которая отвечает за уход за городскими зелеными зонами. Его обвиняют в том, что он не обеспечил безопасность при оказании услуг, и в результате пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба СК России по региону.

Напомним, 14 июня в одном из парков города во время прогулки на 8-летнюю девочку упала ветка дерева. Ребенок получил травму головы. Эксперты установили, что здоровью девочки был причинен легкий вред.

Как выяснилось, директор компании, обслуживающей зеленые насаждения, не организовал должным образом обрезку сухих ветвей. Именно это, по мнению следователей, и стало причиной происшествия.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд с утвержденным нижегородской прокуратурой обвинительным заключением. Обвинение предъявлено по статье о предоставлении небезопасных услуг. В ближайшее время дело начнут рассматривать по существу.

