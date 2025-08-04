Ученые ННГУ создали катализаторы для зеленой химии и фармацевтики Наука

Фото: пресс-служба ННГУ

Исследователи НИИ химии Университета Лобачевского разработали новые катализаторы для синтеза циклокарбонатов — веществ, востребованных в нефтехимии, фармацевтике, производстве агрохимикатов и литий-ионных аккумуляторов. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Как пояснила автор исследования, младший научный сотрудник лаборатории инженерной химии Анна Головачева, эффективность синтеза циклокарбонатов во многом зависит от используемого катализатора. Учёные предложили использовать пористые полимеры с ионными группами — такие материалы можно быстро получать и многократно использовать, что делает их особенно перспективными для промышленного применения.

Один из способов получения циклокарбонатов — реакция эпоксидных соединений с углекислым газом. Новые катализаторы позволяют проводить этот процесс при более мягких условиях — сниженном давлении и температуре — и при этом обеспечивают выход продукта не менее 80%.

По словам исследователей, в промышленности до сих пор применяются катализаторы, содержащие металлы или токсичные компоненты. В отличие от них, полимерные катализаторы, созданные в ННГУ, безопасны, недороги и демонстрируют высокую каталитическую активность.

Авторы уже опубликовали статью с промежуточными результатами в международном журнале Industrial & Engineering Chemistry Research. Следующим шагом станет проверка технологии в условиях реального производства.

Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-79-10144), Фонда содействия инновациям и в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".

