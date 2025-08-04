Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Происшествия

Более 10 млн рублей похитил экс-начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде

14 августа 2025 17:16  [2] Происшествия
Более 10 миллионов рублей похитил экс начальник вагонного депо в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника вагонного ремонтного депо Горький-Сортировочный, обвиняемого в серии тяжких экономических преступлений. Обвинения включают мошенничество, присвоение имущества и получение коммерческих подкупов. Об этом сообщила пресс-служба центрального МСУТ СК РФ. 

По данным следствия, в 2023–2024 годах обвиняемый организовал схему хищения средств, подписывая фиктивные акты выполненных работ по подготовке вагонов-цистерн к ремонту. При этом работы фактически не выполнялись или выполнялись частично. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.

Следователи также установили, что фигурант вымогал и получил более 250 тысяч рублей от директора коммерческой организации за действия, входящие в его служебные полномочия. В качестве еще одного подкупа он принял иностранный внедорожник стоимостью свыше 1,2 млн рублей.

Кроме того, бывший железнодорожник использовал служебные топливные карты для заправки своих личных автомобилей. Размер ущерба от этих действий превысил 300 тысяч рублей.

Расследование велось при активной поддержке УЭБиПК УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Нижегородской области. В результате собран обширный комплекс доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Приволжской транспортной прокуратуре добавили, что в целях исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого в размере около 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородского бизнесмена наказали за обман полиции при ремонте катеров. 

