Концерт Глеба Самойлова в Нижнем Новгороде отменили под угрозой минирования

Концерт Глеба Самойлова (18+) в нижегородском клубе Milo Concert Hall был прерван из-за экстренной эвакуации. Выступление бывшего фронтмена рок-группы "Агата Кристи" должно было состояться вечером 14 августа.
Как рассказали поклонники исполнителя в социальных сетях, за несколько минут до начала концерта в зале неожиданно отключилось электричество. Несмотря на это, Самойлов вышел на сцену вместе с гитаристом и начал исполнять песни без микрофона.
Музыкантам удалось сыграть лишь две композиции. После этого сотрудники начали эвакуировать посетителей из-за звонка о заложенной в здании бомбе.
Представители клуба ситуацию не комментировали.
"Ужасное отношение к посетителям со стороны организаторов. Ничего не объяснив толком, всех выгнали на улицу", - написала поклонница Александра В.
Информацию о случившемся подтвердили в официальной группе "Агаты Кристи" во "ВКонтакте", но от подробностей воздержались.
"Мы хотели играть всю программу в акустике, импровизировать, но дальше сами все видели и слышали", - отменил гитарист группы Олег Соколов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что концерт (16+) видеоблогера и рэпера Руслана Тушенцова (CMH) перенесли из-за жалоб нижегородцев.
