Концерт Глеба Самойлова в Нижнем Новгороде отменили под угрозой минирования Происшествия

Фото: телеграм-канал Олега Соколова

Концерт Глеба Самойлова (18+) в нижегородском клубе Milo Concert Hall был прерван из-за экстренной эвакуации. Выступление бывшего фронтмена рок-группы "Агата Кристи" должно было состояться вечером 14 августа.

Как рассказали поклонники исполнителя в социальных сетях, за несколько минут до начала концерта в зале неожиданно отключилось электричество. Несмотря на это, Самойлов вышел на сцену вместе с гитаристом и начал исполнять песни без микрофона.

Музыкантам удалось сыграть лишь две композиции. После этого сотрудники начали эвакуировать посетителей из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

Представители клуба ситуацию не комментировали.

"Ужасное отношение к посетителям со стороны организаторов. Ничего не объяснив толком, всех выгнали на улицу", - написала поклонница Александра В.

Информацию о случившемся подтвердили в официальной группе "Агаты Кристи" во "ВКонтакте", но от подробностей воздержались.

"Мы хотели играть всю программу в акустике, импровизировать, но дальше сами все видели и слышали", - отменил гитарист группы Олег Соколов в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что концерт (16+) видеоблогера и рэпера Руслана Тушенцова (CMH) перенесли из-за жалоб нижегородцев.