Суд отклонил арест чиновницы после гибели ребенка на Автозаводе Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Автозаводский суд Нижнего Новгорода отклонил арест чиновницы, обвиняемой в халатности после гибели ребенка. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Следствие ходатайствовало о применении к сотруднице райадминистрации меры пресечения в виде домашнего ареста. Ее обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка. В действиях женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 293 и частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — халатность и причинение смерти по неосторожности.

По материалам дела, чиновница не обеспечила должного контроля за самовольно возведенными постройками на территории района. В результате одно из таких незаконных сооружений пришло в аварийное состояние и обрушилось.

Следствие считает, что администрация района не приняла своевременных мер по выявлению и демонтажу опасного строения, что и привело к трагедии.

Несмотря на доводы следствия, суд отказал в удовлетворении ходатайства о помещении обвиняемой под домашний арест. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, трагедия произошла 9 августа на улице Раевского. Шестилетний мальчик проходил мимо старого гаража, когда на него неожиданно обрушилась кирпичная стена. Спасатели оперативно прибыли на место и разобрали завал, однако ребенок погиб.

Также сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребёнка на Автозаводе.