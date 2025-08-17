Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Суд отклонил арест чиновницы после гибели ребенка на Автозаводе

Суд отклонил арест чиновницы после гибели ребенка на Автозаводе

Фото: МЧС по Нижегородской области

Автозаводский суд Нижнего Новгорода отклонил арест чиновницы, обвиняемой в халатности после гибели ребенка. Об этом сообщила пресс-служба облсуда. 

Следствие ходатайствовало о применении к сотруднице райадминистрации меры пресечения в виде домашнего ареста. Ее обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка. В действиях женщины усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 293 и частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ — халатность и причинение смерти по неосторожности.

По материалам дела, чиновница не обеспечила должного контроля за самовольно возведенными постройками на территории района. В результате одно из таких незаконных сооружений пришло в аварийное состояние и обрушилось.

Следствие считает, что администрация района не приняла своевременных мер по выявлению и демонтажу опасного строения, что и привело к трагедии.

Несмотря на доводы следствия, суд отказал в удовлетворении ходатайства о помещении обвиняемой под домашний арест. Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, трагедия произошла 9 августа на улице Раевского. Шестилетний мальчик проходил мимо старого гаража, когда на него неожиданно обрушилась кирпичная стена. Спасатели оперативно прибыли на место и разобрали завал, однако ребенок погиб.

Также сообщалось, что Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели ребёнка на Автозаводе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
17 августа 2025 10:28Нижний Новгород отпраздновал свое 804-летие: показываем, как это было
Архив
