Еще несколько гаражей изымаются в Сормове ради продления метро

Администрация Нижнего Новгорода приняла постановление об изъятии нескольких земельных участков и расположенных на них гаражей в Сормовском районе. Документ опубликован на сайте мэрии.
Отмечается, что решение связано с реализацией проекта по продлению Сормовско-Мещерской линии метрополитена — от станции "Буревестник" до будущей станции "Сормовская".
Изъятие затронет три участка, находящихся в районах улиц Коминтерна и Калашникова. На этих землях размещены гаражи, входящие в состав гаражных кооперативов "Левинка-2" и "ГСК №3 по ул. Калашникова". Все объекты находятся в частной собственности.
Собственникам будет предоставлено возмещение в соответствии с действующим законодательством. Размер компенсации определит независимая оценка, проведённая в рамках закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами обязан уведомить правообладателей, провести переговоры и подготовить соглашения об изъятии. В случае отказа от подписания соглашения администрация обратится в суд с иском о принудительном изъятии.
После оформления права муниципальной собственности объекты подлежат сносу. Работы по демонтажу, а также разработку проектно-сметной документации возьмёт на себя муниципальное казённое учреждение, курирующее строительство метрополитена.
Ранее сообщалось, что генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове. Напомним, контракт заключили в августе 2022 года. Станцию построят недалеко от улицы Станционной.
Также стало известно, что строительство метро в Сормове спровоцировало волну регистрации гаражей.
