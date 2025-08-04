Еще несколько гаражей изымаются в Сормове ради продления метро Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода приняла постановление об изъятии нескольких земельных участков и расположенных на них гаражей в Сормовском районе. Документ опубликован на сайте мэрии.

Отмечается, что решение связано с реализацией проекта по продлению Сормовско-Мещерской линии метрополитена — от станции "Буревестник" до будущей станции "Сормовская".

Изъятие затронет три участка, находящихся в районах улиц Коминтерна и Калашникова. На этих землях размещены гаражи, входящие в состав гаражных кооперативов "Левинка-2" и "ГСК №3 по ул. Калашникова". Все объекты находятся в частной собственности.

Собственникам будет предоставлено возмещение в соответствии с действующим законодательством. Размер компенсации определит независимая оценка, проведённая в рамках закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами обязан уведомить правообладателей, провести переговоры и подготовить соглашения об изъятии. В случае отказа от подписания соглашения администрация обратится в суд с иском о принудительном изъятии.

После оформления права муниципальной собственности объекты подлежат сносу. Работы по демонтажу, а также разработку проектно-сметной документации возьмёт на себя муниципальное казённое учреждение, курирующее строительство метрополитена.

Ранее сообщалось, что генподрядчик заплатит штраф за нарушение сроков строительства метро в Сормове. Напомним, контракт заключили в августе 2022 года. Станцию построят недалеко от улицы Станционной.

Также стало известно, что строительство метро в Сормове спровоцировало волну регистрации гаражей.