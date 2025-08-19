Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Спорт

Нижегородское "Торпедо" открывает еще одно детское отделение

22 августа 2025 14:00  [111] Спорт
Нижегородское Торпедо открывает еще одно детское отделение

Фото: Александр Воложанин

Хоккейный клуб "Торпедо" объявил об открытии нового детского отделения своей школы в верхней части Нижнего Новгорода. Тренировки будут проходить во дворце спорта "Нагорный", сообщили в социальных сетях клуба.

В грядущем сезоне в группы набирают детей 2019 и 2020 годов рождения. В дальнейшем планируется и увеличение числа занимающихся.

Председатель правления АНО "Торпедо" Максим Гафуров рассказал, что руководство системы долго вынашивало планы по открытию отделения школы в верхней части города, так как запрос на это был высокий. Новое отделение станет первым шагом к расширению школы.

"Торпедо" растет, мы этому очень рады", - отметил он.

Сейчас детская школа клуба работает в Автозаводском районе на льду Дворца спорта имени Коноваленко, который является домашней ареной молодежной команды "Чайка".

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло назвал открытие отделения стратегически важным шагом для формирования эффективной экосистемы путем воспитания кадров для "Торпедо".

Первый набор стартует в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что центр для развития детско-юношеского спорта и воспитания хоккеистов имени Скворцова построят в Автозаводском районе.

