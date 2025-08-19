Прощание с главой нижегородского депобра Радченко пройдет 25 августа

Фото:
Прощание с директором нижегородского депобра Владимиром Радченко пройдет в соборе Александра Невского 25 августа. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Напомним, что чиновник скоропостижно скончался 23 августа на 42-м году жизни. Причина смерти не разглашается.
В минобрнауки рассказали, что Радченко начал свой профессиональный путь с должности социального педагога в школе. Его карьера стремительно шла в гору. Проработав учителем, а потом директором школы, он перешел на муниципальную службу. Трудился в министерстве образования Нижегородской области, был начальником управления в Сормове, а в 2020 году возглавил образовательный комплекс приволжской столицы.
"Под его руководством в городе активно реализовывались образовательные и социальные инициативы, внедрялись педагогические инновации...", - добавили в профильном министерстве.
По словам коллег, у Радченко были организаторские способности, талант педагога и управленца. А еще его отличали жизнелюбие и оптимизм.
По имеющейся информации, отпевание Владимира Радченко в соборе на Стрелке начнется в 11:00, а прощание намечено на 11:50. Похороны пройдут на Ново-Сормовском кладбище.
Ранее соболезнования в связи со смертью Радченко выразил губернатор Глеб Никитин.
