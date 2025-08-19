Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Очередной потоп произошел в НОДКБ после мощного ливня

Очередной потоп произошел в НОДКБ после мощного ливня

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Очередной потоп произошел в НОДКБ после мощного ливня. Как сообщил в своем телеграм-канале главред медиздания "Стационар Пресс" Алексей Никонов, подрядная организация не обеспечила защиту разобранной кровли во время ремонтных работ, потому и произошел этот инцидент.

Уточняется, что строительная компания признала свою вину. В настоящее время для устранения последствий потопа в здании работают клининговые службы.

По словам Никонова, вода не затронула электрощитовые, лифты работают в штатном режиме. "Палаты подтопление не коснулась, вопреки появившимся в социальных сетях сообщениям", - добавил медицинский блогер.

Протечка затронула старый корпус, в котором капитальный ремонт ещё не проводился. В двух других зданиях кровлю заменили ранее. 

Напомним, в мае в лечебном учреждении случился такой же инцидент: ливень затопил помещение. Тогда также сообщалось, что вина за инцидент лежит на подрядчике, которому до этого неоднократно направлялись претензии по поводу нарушений технологии при ремонте кровли. Позднее с ним был расторгнут контракт.

Также стало известно, что компания ООО СУГ "Сенека-Строй", которая провела некачественные кровельные работы, внесена в реестр недобросовестных поставщиков по решению комиссии Нижегородского УФАС.

Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
