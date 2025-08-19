Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Спорт

"Пари НН" может сыграть с "Оренбургом" на домашнем стадионе

26 августа 2025 15:23  Спорт
Пари НН может сыграть с Оренбургом на домашнем стадионе

Фото: Александр Воложанин

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" может провести матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги против "Оренбурга" либо на домашней арене в Нижнем Новгороде, либо вновь в Саранске 13 сентября. Все зависит от готовности газона после демонтажа сцены, установленной для крупного мероприятия.

Как рассказал спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов изданию "РБ Спорт", сейчас в Нижнем Новгороде завершаются работы по разбору сцены, установленной на стадионе, после празднования 80-летия атомной промышленности России. Клуб ожидает заключения агрономов, которые должны оценить состояние поля. Если оно будет признано удовлетворительным, матч пройдет на "Совкомбанк Арене". В противном случае команда примет соперника на "Мордовия Арене" в Саранске.

В интервью "Матч ТВ" Удальцов уточнил, что клуб уже согласовал возможность проведения игры в Саранске, и этот вариант полностью устраивает руководство. К тому же, на игры там ходит немало болельщиков.

По его словам, поле в Саранске уступает по качеству покрытию домашнего стадиона, и футболисты это чувствуют. Тем не менее, команда не планирует больше менять города, как это было в начале сезона, когда из-за ремонта арены пришлось провести домашние матчи в Казани и Грозном, пока в Саранске не была сертифицирована система паспорта болельщика.

При этом в начале августа ГАУ НО "Стадион Нижний Новгород" Валерий Мочалов заявлял, что из-за восстановления газона "Пари НН" не вернется на домашнюю арену раньше октября.

