Экспертиза отклонила проект капремонта нижегородского детсада №459

Проект капитального ремонта здания детсада № 459 в Нижнем Новгороде получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Объект расположен на улице Германа Лопатина, дом 7А.
Инициатором работ выступило муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 459". Проектную документацию подготовил индивидуальный предприниматель Дмитрий Леонидович Крылов.
В рамках экспертизы рассматривался проект капитального ремонта здания. Причины отказа в публикации не уточняются.
Ранее сообщалось, что на 2025 год в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" запланирован капремонт четырех дошкольных организаций в Нижнем Новгороде.
