Общество

Экспертиза отклонила проект капремонта нижегородского детсада №459

26 августа 2025 16:38
Экспертиза отклонила проект капремонта нижегородского детсада №459

Фото: Кирилл Мартынов

Проект капитального ремонта здания детсада № 459 в Нижнем Новгороде получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект расположен на улице Германа Лопатина, дом 7А.

Инициатором работ выступило муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 459". Проектную документацию подготовил индивидуальный предприниматель Дмитрий Леонидович Крылов.

В рамках экспертизы рассматривался проект капитального ремонта здания. Причины отказа в публикации не уточняются. 

Ранее сообщалось, что на 2025 год в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" запланирован капремонт четырех дошкольных организаций в Нижнем Новгороде. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных