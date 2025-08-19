Экспертиза отклонила проект капремонта нижегородского детсада №459 Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Проект капитального ремонта здания детсада № 459 в Нижнем Новгороде получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Объект расположен на улице Германа Лопатина, дом 7А.

Инициатором работ выступило муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 459". Проектную документацию подготовил индивидуальный предприниматель Дмитрий Леонидович Крылов.

В рамках экспертизы рассматривался проект капитального ремонта здания. Причины отказа в публикации не уточняются.

Ранее сообщалось, что на 2025 год в рамках госпрограммы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" запланирован капремонт четырех дошкольных организаций в Нижнем Новгороде.