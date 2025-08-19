Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородская "Норманочка" одержала первую победу на Кубке мира

27 августа 2025 10:28  [113] Спорт
Нижегородская Норманочка одержала первую победу на Кубке мира

Фото: ЖМФК "Норманочка"

Женская команда по мини-футболу "Норманочка" успешно стартовала на Кубке мира по футзалу, который проходит в Бразилии. С рекордным для себя счетом нижегородки разгромили аргентинок.

На первом этапе соревнования участницы разделены на две группы. По итогам группового раунда определятся полуфиналисты. Всего в турнире принимают участие восемь команд.

В первом матче Кубка нижегородки не оставили шансов аргентинскому клубу "Падре Мугика", разгромив соперниц со счетом 14:1.

Сразу пять игроков отметились дублями. По два мяча забили Александра Самородова, Ирина Правдина, Яна Зимирова, Кристина Левен, Евгения Коваленко и Мария Самойлова. Также отличились Фернанда, Елизавета Никитина и Елизавета Шарапова.

Следующий матч "Норманочка" проведет уже сегодня в 22:00 по московскому времени. Соперником нижегородской команды станет колумбийский клуб "Ла Перла".

Напомним, президент ПКМФ "Торпедо" Николай Ходов назвал выход в финал минимальной задачей на данный турнир.

