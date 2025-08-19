Скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с порталом Metaratings.ru высказал мнение о возможной смене главного тренера в клубе "Пари Нижний Новгород". По его словам, Алексей Шпилевский может покинуть свой пост после ближайшего тура Российской Премьер-лиги.

Селюк отметил, что тренерская позиция Шпилевского в клубе сейчас крайне неустойчива. По его оценке, руководство команды может воспользоваться двухнедельной паузой на международные матчи, чтобы провести замену наставника.

Также агент предположил, что руководство клуба не торопится с решением, возможно, из-за финансовых обязательств.

"Руководители терпеливы. Либо не хотят большие отступные платить. Но это странно, потому что по трудовому законодательству неустойка платится до момента трудоустройства. Руководство, может, платит помесячно, а Шпилевский не будет сидеть дома, получая неустойку три года. По всей вероятности, в контракте Шпилевского большая сумма отступных", — добавил агент.

Селюк также сравнил ситуацию с другими клубами РПЛ. В частности, он упомянул "Ахмат", который после тренерской перестановки начал показывать лучшие результаты. В то же время "Пари НН" под руководством Шпилевского в шести турах чемпионата потерпел пять поражений и одержал лишь одну победу над махачкалинским "Динамо", бюджет которого крайне скромный.

После шести туров РПЛ "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав всего три очка.

Напомним, инсайдеры сообщают о скорой отставке генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова.