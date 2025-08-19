125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
27 августа 2025 18:09  [97] ХК "Торпедо-Горький" победил в предсезонном турнире памяти Моисеева
27 августа 2025 17:50  [147] Скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН"
27 августа 2025 17:09  [136] Долгожданное открытие Центра бокса состоялось в Городце
27 августа 2025 11:46  [256] ФК "Пари НН" разгромно проиграл "Спартаку" в матче Кубка России
27 августа 2025 10:28  [264] Нижегородская "Норманочка" одержала первую победу на Кубке мира
26 августа 2025 15:23  [479] "Пари НН" может сыграть с "Оренбургом" на домашнем стадионе
25 августа 2025 14:47  [422] ЛУКОЙЛ поддерживает спорт
25 августа 2025 12:50  [770] Что в "Пари НН" говорят про слухи об уходе Мелик-Гусейнова
25 августа 2025 09:10  [565] Пиво будут продавать на новой Ледовой арене "Торпедо"
24 августа 2025 18:15  [516] Нижегородская "Норманочка" провела первую тренировку в Бразилии
Спорт

Скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН"

27 августа 2025 17:50  [147] Спорт
Скорую отставку предрекают главному тренеру Пари НН

Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный агент Дмитрий Селюк в беседе с порталом Metaratings.ru высказал мнение о возможной смене главного тренера в клубе "Пари Нижний Новгород". По его словам, Алексей Шпилевский может покинуть свой пост после ближайшего тура Российской Премьер-лиги.

Селюк отметил, что тренерская позиция Шпилевского в клубе сейчас крайне неустойчива. По его оценке, руководство команды может воспользоваться двухнедельной паузой на международные матчи, чтобы провести замену наставника.

Также агент предположил, что руководство клуба не торопится с решением, возможно, из-за финансовых обязательств.

"Руководители терпеливы. Либо не хотят большие отступные платить. Но это странно, потому что по трудовому законодательству неустойка платится до момента трудоустройства. Руководство, может, платит помесячно, а Шпилевский не будет сидеть дома, получая неустойку три года. По всей вероятности, в контракте Шпилевского большая сумма отступных", — добавил агент.

Селюк также сравнил ситуацию с другими клубами РПЛ. В частности, он упомянул "Ахмат", который после тренерской перестановки начал показывать лучшие результаты. В то же время "Пари НН" под руководством Шпилевского в шести турах чемпионата потерпел пять поражений и одержал лишь одну победу над махачкалинским "Динамо", бюджет которого крайне скромный.

После шести туров РПЛ "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав всего три очка.

Напомним, инсайдеры сообщают о скорой отставке генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
27 августа 2025 11:46  [256] ФК "Пари НН" разгромно проиграл "Спартаку" в матче Кубка России
26 августа 2025 15:23  [479] "Пари НН" может сыграть с "Оренбургом" на домашнем стадионе
16 августа 2025 09:40  [786] Белорусский защитник Вадим Пигас усилил ФК "Пари НН"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных