Оплату проезда по геолокации запустили в нижегородский автобусах Общество

Фото: Кира Мишина

В общественном транспорте "Нижегородпассажиравтотранс" появился новый способ оплаты проезда. Теперь нижегородцы могут это сделать с помощью геолокации. Об этом сообщили в ЦРТС.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пассажиру необходимо установить мобильное приложение "Нижегородская область. Транспорт". После установки потребуется разрешить доступ к геолокации и привязать банковскую карту.

Внутри автобусов размещены специальные QR-коды. С их помощью можно либо сразу оплатить проезд, если приложение уже установлено и запущено, либо скачать программу, наведя на код камеру смартфона.

После успешной оплаты пассажиру предоставляется электронный билет.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут оплачивать проезд в транспорте с помощью виртуальной карты "Ситикард" еще в девяти регионах России.