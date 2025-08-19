Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Общество

Оплату проезда по геолокации запустили в нижегородский автобусах

28 августа 2025 14:25  [111] Общество
Оплату проезда по геолокации запустили в нижегородский автобусах

Фото: Кира Мишина

В общественном транспорте "Нижегородпассажиравтотранс" появился новый способ оплаты проезда. Теперь нижегородцы могут это сделать с помощью геолокации. Об этом сообщили в ЦРТС.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пассажиру необходимо установить мобильное приложение "Нижегородская область. Транспорт". После установки потребуется разрешить доступ к геолокации и привязать банковскую карту.

Внутри автобусов размещены специальные QR-коды. С их помощью можно либо сразу оплатить проезд, если приложение уже установлено и запущено, либо скачать программу, наведя на код камеру смартфона.

После успешной оплаты пассажиру предоставляется электронный билет.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут оплачивать проезд в транспорте с помощью виртуальной карты "Ситикард" еще в девяти регионах России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

автобусы Общественный транспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных