Оплату проезда по геолокации запустили в нижегородский автобусах

Фото:
В общественном транспорте "Нижегородпассажиравтотранс" появился новый способ оплаты проезда. Теперь нижегородцы могут это сделать с помощью геолокации. Об этом сообщили в ЦРТС.
Чтобы воспользоваться новой функцией, пассажиру необходимо установить мобильное приложение "Нижегородская область. Транспорт". После установки потребуется разрешить доступ к геолокации и привязать банковскую карту.
Внутри автобусов размещены специальные QR-коды. С их помощью можно либо сразу оплатить проезд, если приложение уже установлено и запущено, либо скачать программу, наведя на код камеру смартфона.
После успешной оплаты пассажиру предоставляется электронный билет.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут оплачивать проезд в транспорте с помощью виртуальной карты "Ситикард" еще в девяти регионах России.
