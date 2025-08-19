Нижегородские трамваи №18 временно изменят маршрут Общество

Фото: Кира Мишина

Из-за проведения ремонтных работ в районе дома №89 по улице Ильинской движение трамваев маршрута №18 временно изменено. Об этом сообщили в ЦРТС.

На период работ трамваи будут курсировать по укороченной схеме: от "Трамвайного депо 1" до площади Лядова.

О сроках завершения ремонта и возвращении к привычному маршруту будет сообщено дополнительно.

Напомним, трамваи №18 вновь начали курсировать с 4 августа. Однако ходят они не по привычной схеме. 18-й трамвай приостановил движение с середины июня из-за реконструкции трамвайных путей на Черном пруду.

Ранее сообщалось, что более 90 километров трамвайных путей построили в Нижнем Новгороде.