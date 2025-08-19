Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородская "Норманочка" всухую обыграла Колумбию на Кубке мира

28 августа 2025
Нижегородская Норманочка всухую обыграла Колумбию на Кубке мира

Фото: ЖМФК "Норманочка"

Женская мини-футбольная команда "Норманочка" из Нижнего Новгорода продолжает выступление на групповом этапе Кубка мира в Бразилии. Во втором матче турнира футболистки одержали "сухую" победу над соперницами из Колумбии.

Встреча против "Ла Перла" завершилась с убедительным счетом 4:0 в пользу нижегородок. Уже в первом тайме "Норманочка" обеспечила себе комфортное преимущество. Счёт открыла Дарья Квасова на 2-й минуте, а спустя десять минут Евгения Коваленко удвоила преимущество. На 17-й минуте Александра Самородова довела счёт до 3:0.

Во втором тайме команды действовали более сдержанно, и единственный мяч был забит Елизаветой Никитиной на 38-й минуте после розыгрыша численного большинства. 

Лучшим игроком встречи была признана Евгения Коваленко.

Напомним, в первом матче группового этапа "Норманочка" разгромила аргентинскую команду со счётом 14:1.

Заключительный матч в группе нижегородки проведут против команды "Нью-Йорк Эквадор" из США. Игра начнется в полночь 29 августа. 

Ранее сообщалось, что "Пари НН" потерпел разгромное поражение в матче с московским "Спартаком". 

