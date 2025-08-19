Нижегородское "Торпедо" проиграло в первом матче Кубка мэра Москвы

Фото:
Нижегородское "Торпедо" неудачно начало выступление в Кубке мэра Москвы. 28 августа нижегородцы потерпели поражение в матче-открытии предсезонного турнира.
Игра выдалась не самой результативной. Московское "Динамо" смогло поразить ворота Ивана Кульбакова лишь один раз, а вот "торпедовцы" свои моменты так и не реализовали.
Несмотря на небольшое количество шайб обе команды были крайне активны. Матч получился зрелищным из-за высоких скоростей и острых моментов. При этом нижегородцам не удалось избежать удалений и стычек с соперником, эмоции порой зашкаливали.
В третьем игровом отрезке показала команда Алексея Исакова яркую игру, но над реализацией все же предстоит поработать.
29 августа "Торпедо" сразится на турнире с минским "Динамо".
Ранее сообщалось, что фарм-клуб "Торпедо-Горький" одержал победу на турнире памяти Юрия Моисеева.
