Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
28 августа 2025 17:37  [91] Нижегородское "Торпедо" проиграло в первом матче Кубка мэра Москвы
28 августа 2025 15:39  [157] Нижегородская "Норманочка" всухую обыграла Колумбию на Кубке мира
28 августа 2025 09:00  [293] Мелик-Гусейнов призвал не распространять слухи о своем уходе из "Пари НН"
27 августа 2025 19:42  [385] Нападающий Андрей Крутов остается в нижегородском "Торпедо"
27 августа 2025 18:09  [403] ХК "Торпедо-Горький" победил в предсезонном турнире памяти Моисеева
27 августа 2025 17:50  [543] Скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН"
27 августа 2025 17:09  [386] Долгожданное открытие Центра бокса состоялось в Городце
27 августа 2025 11:46  [434] ФК "Пари НН" разгромно проиграл "Спартаку" в матче Кубка России
27 августа 2025 10:28  [423] Нижегородская "Норманочка" одержала первую победу на Кубке мира
26 августа 2025 15:23  [565] "Пари НН" может сыграть с "Оренбургом" на домашнем стадионе
Спорт

Нижегородское "Торпедо" проиграло в первом матче Кубка мэра Москвы

28 августа 2025 17:37  [91] Спорт
Нижегородское Торпедо проиграло в первом матче Кубка мэра Москвы

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" неудачно начало выступление в Кубке мэра Москвы. 28 августа нижегородцы потерпели поражение в матче-открытии предсезонного турнира.

Игра выдалась не самой результативной. Московское "Динамо" смогло поразить ворота Ивана Кульбакова лишь один раз, а вот "торпедовцы" свои моменты так и не реализовали.

Несмотря на небольшое количество шайб обе команды были крайне активны. Матч получился зрелищным из-за высоких скоростей и острых моментов. При этом нижегородцам не удалось избежать удалений и стычек с соперником, эмоции порой зашкаливали.

В третьем игровом отрезке показала команда Алексея Исакова яркую игру, но над реализацией все же предстоит поработать.

29 августа "Торпедо" сразится на турнире с минским "Динамо".

Ранее сообщалось, что фарм-клуб "Торпедо-Горький" одержал победу на турнире памяти Юрия Моисеева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
27 августа 2025 19:42  [385] Нападающий Андрей Крутов остается в нижегородском "Торпедо"
25 августа 2025 09:10  [600] Пиво будут продавать на новой Ледовой арене "Торпедо"
23 августа 2025 20:33  [716] В "Торпедо" заявили о возрождении Кубка губернатора Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных