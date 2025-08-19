Футзалистки "Норманочки" вышли в полуфинал Кубка мира в Бразилии Спорт

Фото: ЖМФК "Норманочка"

Женская мини-футбольная команда "Норманочка" завершила групповой этап Copa Mundo do Futsal 2025 на первом месте. В ночь на 29 августа нижегородки одержали вторую "сухую" победу подряд, выиграв третий матч в своей группе против США с разгромным счетом 7:0.

Счет в матче открыла Александра Самородова уже на первой минуте. Вскоре преимущество удвоила Мария Самойлова. Перед перерывом Яна Зимирова довела счет до 3:0.

Во втором тайме Зимирова оформила дубль, а затем отличилась Мария Докучаева — 5:0. Самойлова записала на свой счет второй мяч, а Зимирова оформила хет-трик. Точку в разгроме поставила Фернанда, установив окончательный счет — 7:0.

Лучшим игроком встречи была признана Мария Самойлова.

В полуфинале "Норманочка" сыграет с бразильским клубом "Факультаде Согипа". Матч пройдет в ночь на 30 августа.

Ранее сообщалось, что "Норманочка" обыграла Колумбию со счетом 4:0.