Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
29 августа 2025 14:00  [3] Футзалистки "Норманочки" вышли в полуфинал Кубка мира в Бразилии
29 августа 2025 10:35  [213] Опубликованы свежие фото аварийного стадиона "Водник" в Нижнем Новгороде
29 августа 2025 09:27  [268] Признанный аварийным стадион "Водник" закроют с 29 августа
28 августа 2025 17:37  [385] Нижегородское "Торпедо" проиграло в первом матче Кубка мэра Москвы
28 августа 2025 15:39  [390] Нижегородская "Норманочка" всухую обыграла Колумбию на Кубке мира
28 августа 2025 09:00  [448] Мелик-Гусейнов призвал не распространять слухи о своем уходе из "Пари НН"
27 августа 2025 19:42  [475] Нападающий Андрей Крутов остается в нижегородском "Торпедо"
27 августа 2025 18:09  [498] ХК "Торпедо-Горький" победил в предсезонном турнире памяти Моисеева
27 августа 2025 17:50  [625] Скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН"
27 августа 2025 17:09  [440] Долгожданное открытие Центра бокса состоялось в Городце
Спорт

Футзалистки "Норманочки" вышли в полуфинал Кубка мира в Бразилии

29 августа 2025 14:00  [3] Спорт
Футзалистки Норманочки вышли в полуфинал Кубка мира в Бразилии

Фото: ЖМФК "Норманочка"

Женская мини-футбольная команда "Норманочка" завершила групповой этап Copa Mundo do Futsal 2025 на первом месте. В ночь на 29 августа нижегородки одержали вторую "сухую" победу подряд, выиграв третий матч в своей группе против США с разгромным счетом 7:0.

Счет в матче открыла Александра Самородова уже на первой минуте. Вскоре преимущество удвоила Мария Самойлова. Перед перерывом Яна Зимирова довела счет до 3:0.

Во втором тайме Зимирова оформила дубль, а затем отличилась Мария Докучаева — 5:0. Самойлова записала на свой счет второй мяч, а Зимирова оформила хет-трик. Точку в разгроме поставила Фернанда, установив окончательный счет — 7:0.

Лучшим игроком встречи была признана Мария Самойлова.

В полуфинале "Норманочка" сыграет с бразильским клубом "Факультаде Согипа". Матч пройдет в ночь на 30 августа.

Ранее сообщалось, что "Норманочка" обыграла Колумбию со счетом 4:0.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖМФК "Норманочка" Спорт Футбол
Поделиться:
Новости по теме
27 августа 2025 10:28  [463] Нижегородская "Норманочка" одержала первую победу на Кубке мира
21 августа 2025 18:55  [667] Нижегородские футзалистки сыграют с Аргентиной, Колумбией и США на Кубке мира
14 августа 2025 18:45  [746] Нижегородская "Норманочка" поборется за Кубок мира в Бразилии
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных