ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
03 сентября 2025 11:38  [62] Подрядчик устраняет недочеты после благоустройства у Автозаводского универмага
03 сентября 2025 11:26  [103] Билайн запустил новый формат франшизы
03 сентября 2025 11:01  [106] Собственник вернул более 5 га в сельхозоборот в Нижегородской области
03 сентября 2025 10:26  [121] Нижегородское метро вернуло пассажирам более сотни забытых вещей
03 сентября 2025 09:51  [133] Торжественное награждение победителей "Диктанта Победы" состоялось в Нижнем Новгороде
03 сентября 2025 09:50  [176] Еще один населенный пункт может исчезнуть с карты Нижегородской области
03 сентября 2025 09:38  [171] Проект по развитию общественных бань могут запустить в Нижегородской области
03 сентября 2025 09:20  [192] "Разговоры о важном" не будут проводить в детсадах Нижнего Новгорода
02 сентября 2025 19:40  [317] Автобус №79 обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году
02 сентября 2025 18:48  [284] Дроны опять проведут аэрофотосъемку местности в Лыскове
Общество

Подрядчик устраняет недочеты после благоустройства у Автозаводского универмага

03 сентября 2025 11:38  [62] Общество
Подрядчик устраняет недочеты после благоустройства у Автозаводского универмага

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде завершены работы по благоустройству общественного пространства возле дома №2а на проспекте Октября, рядом с Автозаводским универмагом.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Автозаводского района, объект уже передан на стадию приёмки. Комиссия начала осмотр территории и проверку качества выполненных работ.

По итогам первичной оценки подрядной организации были выданы замечания. На сегодняшний день специалисты продолжают устранять выявленные недостатки.

В администрации уточнили, что все недочеты должны быть устранены в ближайшее время, после чего объект будет окончательно принят.

Напомним, что в августе в Нижнем Новгороде после обновления были открыты два общественных пространства: это бульвар вдоль проспекта Гагарина и улица Веденяпина на Автозаводе.

Также сообщалось, что нижегородские власти в 2026 году планируют начать реконструкцию Автозаводского парка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автозаводский район Благоустройство
Поделиться:
Новости по теме
19 августа 2025 20:00  [635] Благоустройство прибрежной зоны у Кудьмы оценили почти в 5 миллионов рублей
31 июля 2025 11:46  [712] Открылся обновленный сквер с фонтаном у ДК Орджоникидзе — фото
23 июля 2025 12:20  [937] Благоустройство сквера возле собора Александра Невского перенесли на 2026 год
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных