Подрядчик устраняет недочеты после благоустройства у Автозаводского универмага

В Нижнем Новгороде завершены работы по благоустройству общественного пространства возле дома №2а на проспекте Октября, рядом с Автозаводским универмагом.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Автозаводского района, объект уже передан на стадию приёмки. Комиссия начала осмотр территории и проверку качества выполненных работ.
По итогам первичной оценки подрядной организации были выданы замечания. На сегодняшний день специалисты продолжают устранять выявленные недостатки.
В администрации уточнили, что все недочеты должны быть устранены в ближайшее время, после чего объект будет окончательно принят.
Напомним, что в августе в Нижнем Новгороде после обновления были открыты два общественных пространства: это бульвар вдоль проспекта Гагарина и улица Веденяпина на Автозаводе.
Также сообщалось, что нижегородские власти в 2026 году планируют начать реконструкцию Автозаводского парка.
