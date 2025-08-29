Подрядчик устраняет недочеты после благоустройства у Автозаводского универмага Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижнем Новгороде завершены работы по благоустройству общественного пространства возле дома №2а на проспекте Октября, рядом с Автозаводским универмагом.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Автозаводского района, объект уже передан на стадию приёмки. Комиссия начала осмотр территории и проверку качества выполненных работ.

По итогам первичной оценки подрядной организации были выданы замечания. На сегодняшний день специалисты продолжают устранять выявленные недостатки.

В администрации уточнили, что все недочеты должны быть устранены в ближайшее время, после чего объект будет окончательно принят.

Напомним, что в августе в Нижнем Новгороде после обновления были открыты два общественных пространства: это бульвар вдоль проспекта Гагарина и улица Веденяпина на Автозаводе.

Также сообщалось, что нижегородские власти в 2026 году планируют начать реконструкцию Автозаводского парка.