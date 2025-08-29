Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
Общество

Часть квартир в проблемном ЖК "Воскресенская слобода" передадут региону

03 сентября 2025 13:42  [139] Общество
Часть квартир в проблемном ЖК Воскресенская слобода передадут региону

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Часть квартир ЖК "Воскресенская слобода" после завершения строительства будет передана Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

Как пояснили в организации, в настоящее время продолжается подготовка соглашений в рамках совместной программы между Фондом и администрацией Нижнего Новгорода. После подписания всех необходимых документов начнётся финальный этап строительных работ.

Точные сроки завершения строительства ЖК в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Большие овраги будут озвучены после утверждения соглашений. В Фонде также добавили, что категории граждан, которым предназначены квартиры, определит правительство Нижегородской области. 

"Остальные жилые помещения в комплексе будут реализованы согласно условиям совместной программы", — отметили в пресс-службе.

В министерстве строительства Нижегородской области напомнили, что с июня 2024 года правами на земельные участки с объектом незавершённого строительства владеет ППК "Фонд развития территорий". При этом все участники долевого строительства уже получили компенсационные выплаты.

Ранее сообщалось, что достроить нижегородскую "Воскресенскую слободу" планируют до конца 2025 года.

Теги:
Долгострои Жилье Строительство
Фоторепортажи
Водник закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
29 августа 2025 14:38"Водник" закрылся: последний взгляд на легендарный стадион в руинах
