Часть квартир в проблемном ЖК "Воскресенская слобода" передадут региону Общество

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Часть квартир ЖК "Воскресенская слобода" после завершения строительства будет передана Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

Как пояснили в организации, в настоящее время продолжается подготовка соглашений в рамках совместной программы между Фондом и администрацией Нижнего Новгорода. После подписания всех необходимых документов начнётся финальный этап строительных работ.

Точные сроки завершения строительства ЖК в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Большие овраги будут озвучены после утверждения соглашений. В Фонде также добавили, что категории граждан, которым предназначены квартиры, определит правительство Нижегородской области.

"Остальные жилые помещения в комплексе будут реализованы согласно условиям совместной программы", — отметили в пресс-службе.

В министерстве строительства Нижегородской области напомнили, что с июня 2024 года правами на земельные участки с объектом незавершённого строительства владеет ППК "Фонд развития территорий". При этом все участники долевого строительства уже получили компенсационные выплаты.

Ранее сообщалось, что достроить нижегородскую "Воскресенскую слободу" планируют до конца 2025 года.