Движение транспорта ограничат на Зеленском съезде из-за ремонта трамвайных путей Общество

Движение транспорта ограничат на участке Зеленского съезда в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По имеющейся информации, ограничения будут действовать с 00:01 8 сентября до окончания работ по перекладке трамвайных путей.

При этом движение сохранится в обе стороны. Водителей просят быть внимательными и смотреть на дорожные знаки.

Напомним, с 25 сентября возле "Швейцарии" ограничат парковку автомобилей.