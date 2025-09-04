Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Общество

Движение транспорта ограничат на Зеленском съезде из-за ремонта трамвайных путей

06 сентября 2025 17:09  [78] Общество
В Нижнем Новгороде временно ограничат движение транспорта на участке Зеленскогосъезда

Движение транспорта ограничат на участке Зеленского съезда в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе городской администрации. 

По имеющейся информации, ограничения будут действовать с 00:01 8 сентября до окончания работ по перекладке трамвайных путей. 

При этом движение сохранится в обе стороны. Водителей просят быть внимательными и смотреть на дорожные знаки. 

Напомним, с 25 сентября возле "Швейцарии" ограничат парковку автомобилей. 

Напомним, с 25 сентября возле "Швейцарии" ограничат парковку автомобилей.

Теги:
Нижегородский район ограничения Трамвай
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных