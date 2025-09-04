Движение транспорта ограничат на Зеленском съезде из-за ремонта трамвайных путей

Движение транспорта ограничат на участке Зеленского съезда в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе городской администрации.
По имеющейся информации, ограничения будут действовать с 00:01 8 сентября до окончания работ по перекладке трамвайных путей.
При этом движение сохранится в обе стороны. Водителей просят быть внимательными и смотреть на дорожные знаки.
Напомним, с 25 сентября возле "Швейцарии" ограничат парковку автомобилей.
