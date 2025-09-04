Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Политика

Новые муниципальные должности появятся из-за слияния Кстова с Нижним Новгородом

10 сентября 2025 07:00  [104] Политика
Новые муниципальные должности появятся из-за слияния Кстова с Нижним Новгородом

Фото: Кирилл Мартынов

Новые муниципальные должности могут появиться из-за слияния Кстова с Нижним Новгородом. Соответствующий законопроект внес в Законодательное собрание Нижегородской области губернатор региона.

Как отмечается в пояснительной записке, в рамках реформы городской Думе предоставлено право формировать территориальные органы местной администрации, которые будут выполнять часть функций на территории бывшего Кстовского округа. Законопроект предлагает дополнить приложение к региональному закону "О муниципальной службе в Нижегородской области" новыми должностями, необходимыми для организации работы территориальных органов власти на присоединённой территории.

В частности, в реестр предлагается включить следующие должности: "Глава администрации района городского округа город Нижний Новгород" (сегодня есть должность "Глава администрации района"), "Первый заместитель главы администрации района городского округа город Нижний Новгород", "Заместитель главы администрации района городского округа город Нижний Новгород", "Управляющий делами администрации района городского округа город Нижний Новгород", а также руководители управлений, комитетов и отделов, включая их заместителей.

Все новые должности будут отнесены к третьей, четвёртой и пятой группам муниципальной службы — ведущей, главной и высшей соответственно.

Отмечается, что принятие законопроекта направлено на совершенствование системы местного самоуправления в регионе и приведение законодательства в соответствие с новой административно-территориальной структурой.

Напомним, с середины июня Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование, так как вошел в состав Нижнего Новгорода. 

