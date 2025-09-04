Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Суд смягчил меру пресечения экс-главе нижегородского РАНХиГС Парамонову

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Московский районный суд Нижнего Новгорода принял решение изменить меру пресечения в отношении бывшего руководителя нижегородского филиала РАНХиГС, депутата Заксобрания Нижегородской области Александра Парамонова. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облсуда.

С 5 сентября 2025 года Александр Парамонов будет находиться под домашним арестом. Эта мера продлится до 4 ноября включительно.

Напомним, Парамонова задержали 12 марта 2025 года вместе с несколькими его подчинёнными. В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по статье, касающейся получения взятки организованной группой в особо крупном размере.

Следствие полагает, что с 2019 по 2025 год Парамонов и его коллеги наладили коррупционную схему. За денежное вознаграждение они якобы обеспечивали поступление в высшее учебное заведение и оформляли дипломы, минуя реальное обучение.

Ранее сообщалось, что с бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина взыскали в доход государства свыше 1 млрд рублей. 

