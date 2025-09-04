Проект школы №103 в Верхних Печерах с третьей попытки прошел госэкспертизу

Фото:
Проект нового корпуса школы №103 получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщается в ЕГРЗ.
Ранее проект дважды получал отказ в экспертизе — в мае 2023 года и в сентябре 2024 года.
Здание планируется построить по адресу улица Верхне-Печерская, дом 10. Образовательное учреждение относится к категории школ с углублённым изучением отдельных предметов и считается одной из наиболее перегруженных в городе.
Разработкой проектной документации занимались сразу несколько организаций: ООО "Истоки", ООО "Нижегородпроект", ООО "ПроектРиск", ООО ПТП "КРОВ", ООО "Велес НН", ООО "Полимерпромпроект". Застройщиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода".
Контракт на проектирование и строительство корпуса был заключён в 2024 году с ООО "Ремстрой". Завершение работ запланировано на 2027 год.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд снял запрет на достройку двух школ в регионе: на улице Космической в Нижнем Новгороде и на улице Клюквина в Дзержинске. Каждая из них рассчитана на 1100 учеников.
