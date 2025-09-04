Рабочий впал в кому после падения на стройке поликлиники в Нижнем Новгороде Происшествия

Гострудинспекция Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая с подсобным рабочим, получившим тяжелые травмы при возведении здания поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инцидент произошел 15 сентября 2025 года в деревне Новопокровское Советского района Нижнего Новгорода. Во время строительства филиала городской поликлиники 39-летний подсобный рабочий демонтировал ограждение сквозного проема в плите перекрытия помещения венткамеры. В процессе работ мужчина оступился и упал на перекрытие нижнего этажа.

Пострадавшего доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко. Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. В настоящее время рабочий находится в состоянии комы.

"Подсобный рабочий состоит в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем. Мы ожидаем заключение о степени тяжести происшествия", – отметил руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес.

