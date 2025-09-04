Местный проезд Юбилейного бульвара закроют для транспорта 18 сентября Общество

Фото: ЦОДД

Местный проезд бульвара Юбилейный в Нижнем Новгороде закроют для транспорта с 7:00 до 14:00 18 сентября. Об этом предупредили в городском дептрансе.

Ограничения будут действовать на участке от бульвара Юбилейный до дома №31А и от указанного дома до улицы Энгельса. Это связано с проведением спортивного мероприятия. Водителям придется объезжать указанные участки по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят убрать машины за пределы ограничительных зон. Оставленные там автомобили будут эвакуированы. Узнать их судьбу получится, позвонив по номеру 417-17-07.

Ранее сообщалось о запуске движения по улице Новой. Там завершились ремонтные работы.

Также мы рассказывали, что с 2 октября ограничат движение на Славянской улице.