ФОК на проспекте Кораблестроителей готов на 23%

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода выполнено на 23%. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области, отвечая на обращение нижегородки в социальных сетях.
Жительница областного центра выразила обеспокоенность отсутствием рабочих на строительной площадке. В ответ представители регионального минспорта пояснили, что возведение объекта идет в рамках концессионного соглашения, заключённого между правительством Нижегородской области и компанией ООО "Первая инфраструктура спорта".
По информации ведомства, на стройплощадке регулярно проводится строительный контроль, фиксирующий ход работ.
"На сегодняшний день строительная готовность комплекса составляет 23%. Сейчас ведутся внутренние работы: осуществляется кладка межкомнатных стен и монтаж закладных элементов для инженерных коммуникаций", — уточнили в министерстве.
Напомним, на конец июля строительная готовность ФОКа в Сормове составляла 20%. Спорткомплекс на проспекте Кораблестроителей начали возводить в октябре 2024 года.
