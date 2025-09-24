Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

Троллейбус "Ольгерд" выйдет на маршрут №1 в Нижнем Новгороде с 25 сентября

24 сентября 2025 17:00 Общество
Троллейбус Ольгерд выйдет на маршрут №1 в Нижнем Новгороде с 25 сентября

Фото: ЦРТС

Новый троллейбус БКМ 32100D "Ольгерд" выйдет на маршрут №1 в тестовом режиме во второй половине дня 25 сентября. Об этом сообщили в ЦРТС. 

На данный момент маршрут, связывающий станцию метро "Стрелка" и платформу Чаадаево, обслуживают два троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Тестовый образец оснащен кондиционером и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Троллейбус способен двигаться автономно, без подключения к контактной сети.

Перед выходом на линию "Ольгерд" прошел полную техническую проверку. Все процедуры, предусмотренные регламентом, были успешно выполнены.

По итогам тестовой эксплуатации будет принято решение о возможности массового использования троллейбуса на городских маршрутах.

Напомним, ранее на этом же направлении проходили испытания модели "Синара", "Авангард" и "Адмирал".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Общественный транспорт Троллейбус
