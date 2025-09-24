Троллейбус "Ольгерд" выйдет на маршрут №1 в Нижнем Новгороде с 25 сентября

Фото:
Новый троллейбус БКМ 32100D "Ольгерд" выйдет на маршрут №1 в тестовом режиме во второй половине дня 25 сентября. Об этом сообщили в ЦРТС.
На данный момент маршрут, связывающий станцию метро "Стрелка" и платформу Чаадаево, обслуживают два троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Тестовый образец оснащен кондиционером и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Троллейбус способен двигаться автономно, без подключения к контактной сети.
Перед выходом на линию "Ольгерд" прошел полную техническую проверку. Все процедуры, предусмотренные регламентом, были успешно выполнены.
По итогам тестовой эксплуатации будет принято решение о возможности массового использования троллейбуса на городских маршрутах.
Напомним, ранее на этом же направлении проходили испытания модели "Синара", "Авангард" и "Адмирал".
