Происшествия

Подростка, избившего мужчину насмерть на Автозаводе, оставили под стражей

25 сентября 2025 15:44 Происшествия
Подростка, избившего мужчину насмерть на Автозаводе, оставили под стражей

Одного из подростков, причастных к смертельному избиению мужчины в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, оставили под стражей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.

По информации ведомства, 17 сентября Автозаводский районный суд продлил юноше меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября 2025 года включительно. Постановление вступило в законную силу.

По второй фигурантке дела, которой нет еще и 14 лет, материалы в суд не поступали. 

Напомним, трагедия произошла в августе. 15-летний подросток и его 13-летняя знакомая напали на мужчину, отказавшегося поделиться с ними сигаретой и мобильным телефоном. В результате избиения пострадавший скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по истязанию детей сверстницами на Бору. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

