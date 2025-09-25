Подростка, избившего мужчину насмерть на Автозаводе, оставили под стражей

Одного из подростков, причастных к смертельному избиению мужчины в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, оставили под стражей. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе областного суда.
По информации ведомства, 17 сентября Автозаводский районный суд продлил юноше меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 октября 2025 года включительно. Постановление вступило в законную силу.
По второй фигурантке дела, которой нет еще и 14 лет, материалы в суд не поступали.
Напомним, трагедия произошла в августе. 15-летний подросток и его 13-летняя знакомая напали на мужчину, отказавшегося поделиться с ними сигаретой и мобильным телефоном. В результате избиения пострадавший скончался. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Ранее сообщалось, что глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по истязанию детей сверстницами на Бору.
