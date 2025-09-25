Реконструкцию улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде завершат до октября Общество

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция Лысогорской улицы. Обновление дорожного полотна началось еще в августе и должно завершиться к началу октября 2025 года, сообщает pravda-nn.ru.

Ремонт охватывает участок от улицы Родионова до набережной Гребного канала. За годы эксплуатации дорога пришла в упадок: асфальт был покрыт выбоинами, бордюры разрушились, а обочины заросли кустарником и деревьями.

На сегодняшний день на Лысогорской уже демонтировали старый асфальт, заменили бордюрный камень и обустроили новые тротуары по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, рабочие вырубили аварийные деревья, представлявшие угрозу для автомобилистов и пешеходов.

Частично новое покрытие уже уложено — в том числе на опасном повороте, где ранее неоднократно происходили опрокидывания грузовиков и самосвалов.

