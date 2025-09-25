Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Общество
25 сентября 2025 18:44Вспышка ОРВИ привела к закрытию пяти школ в Нижегородской области
25 сентября 2025 18:13Ветеран СВО: "Мы воюем за наших людей, за восстановление справедливости"
25 сентября 2025 17:34 120 кубометров мусора собрали участники экосубботника в борских лесах
25 сентября 2025 17:30В Госдуме призвали запретить участвовать в госзакупках фирмам, где есть мигранты
25 сентября 2025 17:22Реконструкцию улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде завершат до октября
25 сентября 2025 17:19Люлин поручил депутатам быть в постоянном контакте с жителями и коммунальными службами по вопросам теплоснабжения
25 сентября 2025 17:15Психологическая сессия и сеанс иппотерапии: специальная программа для матерей, жен и детей погибших участников СВО
25 сентября 2025 17:06МегаФон подключит своим абонентам в Китае 12 часов бесплатного интернета
25 сентября 2025 17:00Участок дороги Гагино — Большое Болдино — Салганы отремонтировали по нацпроекту
25 сентября 2025 16:45Нижегородцы могут записаться на бесплатный онкоскрининг полости рта
Общество

Реконструкцию улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде завершат до октября

25 сентября 2025 17:22 Общество
Реконструкцию улицы Лысогорской в Нижнем Новгороде завершат до октября

В Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция Лысогорской улицы. Обновление дорожного полотна началось еще в августе и должно завершиться к началу октября 2025 года, сообщает pravda-nn.ru.

Ремонт охватывает участок от улицы Родионова до набережной Гребного канала. За годы эксплуатации дорога пришла в упадок: асфальт был покрыт выбоинами, бордюры разрушились, а обочины заросли кустарником и деревьями.

На сегодняшний день на Лысогорской уже демонтировали старый асфальт, заменили бордюрный камень и обустроили новые тротуары по обеим сторонам проезжей части. Кроме того, рабочие вырубили аварийные деревья, представлявшие угрозу для автомобилистов и пешеходов.

Частично новое покрытие уже уложено — в том числе на опасном повороте, где ранее неоднократно происходили опрокидывания грузовиков и самосвалов.

Ранее сообщалось, что капремонт улицы Белинского в Нижнем Новгороде начнут после утверждения финансирования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных