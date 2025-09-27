Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Общество

Сдвинулись сроки сдачи филиала нижегородской поликлиники №30

27 сентября 2025 14:20 Общество
Сдвинулись сроки сдачи филиала нижегородской поликлиники №30

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

В деревне Новопокровское продолжается строительство филиала нижегородской поликлиники №30. О ходе работ рассказал главред МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Напомним, что проект взрослой поликлиники в Советском районе реализуют по адресно-инвестиционной программе. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену. Площадь медучреждения составит 7,6 тысячи квадратных метров. 

По данным медицинского эксперта, кровля уже готова. Сейчас рабочие занимаются отделкой фасада и продолжают внутренние работы.

Для будущей поликлиники уже объявлены тендеры на закупку цифрового рентгена и компьютерного томографа.

Ранее говорилось, что поликлинику хотят построить к ноябрю 2025 года. Однако теперь выяснилось, что сдача объекта намечена на конец этого года, а открытие - на начало 2026-го. 

Здравоохранение Поликлиника Советский район
