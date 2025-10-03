Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Общество

Власти разъяснили ситуацию с Восточным обходом Нижнего Новгорода

03 октября 2025 09:00 Общество
Власти разъяснили ситуацию с Восточным обходом Нижнего Новгорода

Фото: Кира Мишина

Процесс подготовки к строительству Восточного обхода Нижнего Новгорода продолжается, но окончательное соглашение о реализации проекта пока не заключено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

На данный момент правительство Нижегородской области рассматривает две частные концессионные инициативы. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по условиям участия в проекте.

Согласно информации, размещённой на сайте Стратегии развития Нижегородской области, новый маршрут должен соединить набережную Гребного канала с федеральной трассой М-7 в Кстовском районе. Реализация проекта будет проходить поэтапно.

В 2023 году был подписан контракт на разработку проектно-сметной документации для первого этапа строительства. Этой задачей занимается компания "ДСК Автобан", которая также возводит дублёр проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Стоимость контракта составила более 330 миллионов рублей. Завершить проектные работы подрядчик должен к февралю 2026 года.

"Сроки и стоимость строительства будут уточнены после завершения разработки проектно-сметной документации", — пояснили в ГУАД.

Ранее сообщалось, что строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода может быть завершено в 2028 году.

