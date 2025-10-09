Два нижегородских детсада полностью закрыли на карантин по ОРВИ

Два детсада в Балахнинском и Лысковском округах закрыты на карантин по ОРВИ. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом Нижегородской области рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
По ее словам, в последние две недели сентября в Нижегородской области отмечался рост заболеваемости. Однако сейчас ситуация по респираторным инфекциям стабилизируется.
"За последнюю неделю зарегистрировано 17 тысяч обращений. В основном это риновирус, парагрипп, метапневмовирус. При плохом самочувствии не стоит тянуть с обращением к врачу", - подчеркнула специалист.
Помимо двух детсадов, в регионе закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ пять школ. Также карантинные меры действуют в 50 группах нижегородских дошкольных учреждений.
"Во многих школах уже начинаются каникулы, поэтому ожидаем дальнейшей стабилизации ситуации по заболеваемости", - добавила Садыкова.
Ранее сообщалось, что на последней неделе сентября в Нижегородской области было зарегистрировано около 19 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.
Также стало известно, что Нижегородская детская областная больница ввела масочный режим.
