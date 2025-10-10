Модульный диспетчерский пункт для водителей появился в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

На улице Усилова в Нижнем Новгороде с 1 октября начал работу новый модульный диспетчерский пункт, предназначенный для водителей и диспетчеров АО "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом сообщили в минтрансе Нижегородской области.

Модульное здание оборудовано всем необходимым для комфортного отдыха и работы сотрудников. Внутри размещены комната отдыха, обеденная зона, два санузла, кондиционер и система отопления, которая обеспечит тепло в холодное время года.

По словам директора третьего автобусного парка Юрия Рябова, ранее на этом месте находилась лишь пустая асфальтированная площадка. Водителям приходилось обедать прямо в салоне автобуса или возвращаться в парк, что создавало неудобства и отнимало время.

Теперь ситуация изменилась. В новом пункте предусмотрены биотуалеты для мужчин и женщин, мини-кухня с микроволновой печью, чайником, кулером, холодильником с морозильной камерой. В комнате отдыха есть стол и лавки, рассчитанные на девять человек. Установлены розетки, кондиционер и регулируемое отопление.

Рабочее место диспетчера также оснащено всем необходимым: обогревателями, кондиционером, двумя окнами с жалюзи и отдельными вещевыми ящиками. Все помещения подключены к водоснабжению с подачей горячей и холодной воды. Ежедневную уборку туалетов и техническое обслуживание выполняет специализированная компания.

Юрий Рябов отметил, что предприятие продолжит развитие, и подобные пункты планируется открыть и в других местах. Это позволит обеспечить комфортные условия для всех сотрудников, работающих на маршрутах.

Водители и диспетчеры уже оценили нововведение.

