Модульный диспетчерский пункт для водителей появился в Нижнем Новгороде

На улице Усилова в Нижнем Новгороде с 1 октября начал работу новый модульный диспетчерский пункт, предназначенный для водителей и диспетчеров АО "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом сообщили в минтрансе Нижегородской области.
Модульное здание оборудовано всем необходимым для комфортного отдыха и работы сотрудников. Внутри размещены комната отдыха, обеденная зона, два санузла, кондиционер и система отопления, которая обеспечит тепло в холодное время года.
По словам директора третьего автобусного парка Юрия Рябова, ранее на этом месте находилась лишь пустая асфальтированная площадка. Водителям приходилось обедать прямо в салоне автобуса или возвращаться в парк, что создавало неудобства и отнимало время.
Теперь ситуация изменилась. В новом пункте предусмотрены биотуалеты для мужчин и женщин, мини-кухня с микроволновой печью, чайником, кулером, холодильником с морозильной камерой. В комнате отдыха есть стол и лавки, рассчитанные на девять человек. Установлены розетки, кондиционер и регулируемое отопление.
Рабочее место диспетчера также оснащено всем необходимым: обогревателями, кондиционером, двумя окнами с жалюзи и отдельными вещевыми ящиками. Все помещения подключены к водоснабжению с подачей горячей и холодной воды. Ежедневную уборку туалетов и техническое обслуживание выполняет специализированная компания.
Юрий Рябов отметил, что предприятие продолжит развитие, и подобные пункты планируется открыть и в других местах. Это позволит обеспечить комфортные условия для всех сотрудников, работающих на маршрутах.
Водители и диспетчеры уже оценили нововведение.
Ранее стало известно, что автобусы в Нижнем Новгороде в среднем двигаются со скоростью 21 км/час.
