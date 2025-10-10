Более 30 исков на миллионы рублей подано к "Миссис Нижний Новгород" Происшествия

Более 30 исков подано к специалисту по недвижимости и победительнице конкурсов "Миссис Нижний Новгород" и "Миссис Россия" Ирине Тильниковой, а также к её бывшему бизнес-партнёру Надежде Шабалиной. По данным сайта pravda-nn.ru, заявления поступили от граждан и банков. Истцы утверждают, что передавали женщинам деньги под проценты, но в итоге не получили ни вложенных средств, ни обещанного дохода.

Часть исков уже удовлетворена. Так, по решению суда, Тильникова и Шабалина обязаны выплатить нижегородке Татьяне Сидоровой более 4,3 миллиона рублей. Женщина рассказала, что сначала деньги выплачивались, но затем выплаты прекратились. Областной суд оставил решение в силе.

Другой пострадавший, Александр, сообщил, что заключил договор с Шабалиной, которая позже предложила переоформить его на Тильникову. Один из его исков на 2 миллиона рублей уже удовлетворён, второй — на рассмотрении.

Некоторые заявители считают, что стали жертвами мошенничества. Они планируют направить коллективное обращение в Следственный комитет.

География пострадавших выходит за пределы Нижегородской области. Жители Кемеровской области и Ростова-на-Дону также утверждают, что передавали деньги Шабалиной, но вернуть их не удалось. Один из них, Михаил Луцык, сообщил, что после двух выплат процентов связь с заёмщицей прекратилась. Другой — Пётр Жуков — выиграл суд, но отметил, что Шабалина перекладывает ответственность на Тильникову.

Надежда Шабалина утверждает, что сама пострадала от действий бывшего партнёра. По её словам, она потеряла 9,6 миллиона рублей и теперь вынуждена отвечать перед инвесторами. Она настаивает, что деньги передавались Тильниковой, а сама она их не видела.

Ирина Тильникова, в свою очередь, заявила, что намерена выплатить все долги, но сталкивается с препятствиями. По её словам, заимодавцы мешают ей вести бизнес, распуская слухи и блокируя сделки. Она также утверждает, что Шабалина скрывается и вводит людей в заблуждение.

Кроме того, имя Тильниковой фигурирует в отдельном судебном деле, связанном с продажей квартиры стоимостью 11,7 миллиона рублей. Она выступала представителем продавца и получила всю сумму от покупателя, однако часть средств, предназначенная для погашения ипотеки, не была передана. Суд обязал продавца выплатить долг, но решение ещё не вступило в силу.

Тем временем по одному из исков возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы наложили арест на имущество ответчиц и запретили любые регистрационные действия с ним.

Пострадавшие продолжают добиваться возврата средств. Некоторые из них считают, что действия Тильниковой и Шабалиной могут содержать признаки уголовного преступления.

Сама Ирина Тильникова не стала комментировать эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что более 39 миллионов рублей взыскали с бывшего руководства нижегородского "Радиотехбанка".