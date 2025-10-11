Новый шахматный клуб РВИО открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде открылся современный шахматный клуб, созданный при поддержке Российского военно-исторического общества. Торжественная церемония состоялась 10 октября во Дворце детского творчества имени В. П. Чкалова.

В мероприятии приняли участие помощник Президента России, председатель РВИО Владимир Мединский, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава города Юрий Шалабаев.

Владимир Мединский подчеркнул, что шахматы — это не просто интеллектуальная игра, а важный инструмент развития стратегического мышления.

"Шахматы — это гимнастика для ума. Они учат просчитывать ходы, принимать решения и сохранять выдержку. Эти качества всегда были важны для наших полководцев и государственных деятелей", — отметил он.

Глеб Никитин, в свою очередь, напомнил о вкладе нижегородских шахматистов в развитие спорта и отметил, что в регионе более 2 000 игроков имеют международный рейтинг.

"В год 80-летия Великой Победы особенно важно помнить: умение мыслить и предвидеть — ключ к победе. Даже на фронте наши солдаты находили время на шахматы, ведь тренированный ум был их главным оружием", — сказал губернатор.

Открытый клуб получил название "Ладья". Пространство рассчитано на занятия для 20 детей одновременно. В зале установлены 10 специализированных столов, а обучение будут вести опытные наставники.

Отличительной особенностью клуба стали "умные" шахматы с искусственным интеллектом, переданные РВИО. Они сделают обучение более интерактивным и вовлекающим.

После официальной части гости сделали символические ходы вместе с юными шахматистами. В завершение Владимир Мединский передал клубу комплект авторских книг "Собиратели земли Русской" — 25 изданий, посвящённых выдающимся правителям и защитникам страны.

Наставники клуба отметили, что занятия шахматами помогают формировать важные личностные качества: самодисциплину, настойчивость и стрессоустойчивость.

По данным регионального отделения РВИО, организация активно реализует научно-просветительские и патриотические проекты. С начала 2025 года было проведено более 100 мероприятий, в которых приняли участие свыше 5 000 человек.

В Нижегородской области шахматами занимаются более 10 000 человек. Из них около 2 000 имеют спортивную квалификацию, а обучение ведут около 160 тренеров. В состав региональной сборной входят 63 спортсмена, пятеро из которых представляют Россию на международной арене.

