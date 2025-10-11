Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
11 октября 2025 12:48Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе
11 октября 2025 12:10Пешехода насмерть сбили утром на Бору
11 октября 2025 11:47Водителя служебного авто нашли мертвым на территории медгородка в Выксе
11 октября 2025 11:26Прокуратура вернула арзамасской пенсионерке похищенные 866 тысяч рублей
11 октября 2025 09:53Нетрезвый водитель в Арзамасе влетел в АЗС и устроил пожар
10 октября 2025 19:16Шашлык обернулся ожогами для 15-летнего подростка в Нижегородской области
10 октября 2025 18:40Пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в Сарове
10 октября 2025 17:33Более 30 исков на миллионы рублей подано к "Миссис Нижний Новгород"
10 октября 2025 15:43Троих напавших на подростков мужчин осудят в Нижнем Новгороде
10 октября 2025 13:28Троих мигрантов выдворят из страны по итогам рейда по общепиту в Канавине
Происшествия

Пешехода насмерть сбили утром на Бору

11 октября 2025 12:10 Происшествия
Пешехода насмерть сбили утром на Бору

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля "Тойота" и пешехода произошло на Бору утром 11 октября.

Как рассказали в нижегородской Госавтоинспекции, трагедия случилась в 10:30 около дома № 21 по улице Интернациональной.

Там водитель иномарки совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя, который в нетрезвом виде ночью протаранил автозаправочную станцию в Арзамасе и устроил пожар.

Напомним также, что автомобиль каршеринга сбил пешехода на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. ДТП Полиция
Поделиться:
Новости по теме
06 октября 2025 16:52Скорая помощь врезалась в столб в Нижнем Новгороде: есть пострадавший
03 октября 2025 12:00Два человека погибли на нижегородских дорогах за один день
30 сентября 2025 13:59Водитель без прав сбил ребенка в Щербинках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных