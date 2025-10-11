Пешехода насмерть сбили утром на Бору

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля "Тойота" и пешехода произошло на Бору утром 11 октября.
Как рассказали в нижегородской Госавтоинспекции, трагедия случилась в 10:30 около дома № 21 по улице Интернациональной.
Там водитель иномарки совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя, который в нетрезвом виде ночью протаранил автозаправочную станцию в Арзамасе и устроил пожар.
Напомним также, что автомобиль каршеринга сбил пешехода на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+