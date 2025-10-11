Пешехода насмерть сбили утром на Бору Происшествия

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля "Тойота" и пешехода произошло на Бору утром 11 октября.

Как рассказали в нижегородской Госавтоинспекции, трагедия случилась в 10:30 около дома № 21 по улице Интернациональной.

Там водитель иномарки совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали водителя, который в нетрезвом виде ночью протаранил автозаправочную станцию в Арзамасе и устроил пожар.

Напомним также, что автомобиль каршеринга сбил пешехода на улице Ильинской в Нижнем Новгороде.