Одобрено строительство второго 17-этажного дома на Журова в Нижнем Новгороде

14 октября 2025 09:00 Экономика
14 октября 2025 09:00

Фото: минград Нижегородской области

Минстрой выдал разрешение на строительство 17-этажного жилого дома №2 с помещениями общественного назначения и детской дошкольной организацией в Канавинском районе. Информация опубликована на сайте ведомства. 

Дом №2 появится в границах улиц Менделеева, Чонгарской и Журова. Он станет частью жилого комплекса, состоящего из двух 17-этажных корпусов на 112 квартир. Первый из них уже построен. 

Застройщиком проекта выступает ООО "Специализированный застройщик "Волгаинвестгрупп". Компания получила право на развитие застроенной территории в этом районе еще в 2014 году, победив в аукционе. Общая площадь участка — 1,29 гектара.

Архитектурно-градостроительный облик второго корпуса был согласован в июле 2023 года региональным министерством градостроительной деятельности. Согласно проектной документации, площадь земельного участка под застройку составляет 4078 кв. м, площадь застройки — 674,5 кв. м, а общая площадь здания — 10 759,05 кв. м.

Ранее сообщалось, что еще один ЖК с подземной парковкой построят в Советском районе в границах улиц Генкиной, Ижорской, Дунаева и Полтавской.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

КРТ Минстрой Строительство
