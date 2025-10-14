Одобрено строительство второго 17-этажного дома на Журова в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Минстрой выдал разрешение на строительство 17-этажного жилого дома №2 с помещениями общественного назначения и детской дошкольной организацией в Канавинском районе. Информация опубликована на сайте ведомства.



Дом №2 появится в границах улиц Менделеева, Чонгарской и Журова. Он станет частью жилого комплекса, состоящего из двух 17-этажных корпусов на 112 квартир. Первый из них уже построен.

Застройщиком проекта выступает ООО "Специализированный застройщик "Волгаинвестгрупп". Компания получила право на развитие застроенной территории в этом районе еще в 2014 году, победив в аукционе. Общая площадь участка — 1,29 гектара.

Архитектурно-градостроительный облик второго корпуса был согласован в июле 2023 года региональным министерством градостроительной деятельности. Согласно проектной документации, площадь земельного участка под застройку составляет 4078 кв. м, площадь застройки — 674,5 кв. м, а общая площадь здания — 10 759,05 кв. м.

Ранее сообщалось, что еще один ЖК с подземной парковкой построят в Советском районе в границах улиц Генкиной, Ижорской, Дунаева и Полтавской.