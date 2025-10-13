Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека Происшествия

Фото: "Типичная Выкса" / VK

В Нижегородской области произошло жёсткое ДТП. В посёлке Досчатое под Выксой легковой автомобиль на большой скорости влетел в столб, после чего его отбросило в забор и стену жилого дома. Об этом сообщается в паблике "Типичная Выкса" в VK.

По информации очевидцев, около двух часов дня машина ехала по улице Титова, когда водитель не справился с управлением. Легковушка врезалась в опору линии электропередач, а от сильного удара её отбросило в сторону прямо в забор, а затем в стену частного дома.

В салоне находились трое мужчин. Двое из них погибли на месте, третий получил травмы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что именно стало причиной аварии. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском городском округе 36-летний водитель мопеда погиб, столкнувшись с легковушкой из-за нарушения ПДД.