Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 октября 2025 16:30Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека
13 октября 2025 15:50Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области
13 октября 2025 15:18Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное
13 октября 2025 15:01Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина
13 октября 2025 14:51Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
13 октября 2025 11:13Бомж с пистолетом ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде — видео
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
12 октября 2025 11:44Тела двух утонувших мужчин достали нижегородские спасатели из рек 11 октября
11 октября 2025 17:35Молодой нижегородец попался на попытке переброса наркотиков в колонию
Происшествия

Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека

13 октября 2025 16:30 Происшествия
Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека

Фото: "Типичная Выкса" / VK

В Нижегородской области произошло жёсткое ДТП. В посёлке Досчатое под Выксой легковой автомобиль на большой скорости влетел в столб, после чего его отбросило в забор и стену жилого дома. Об этом сообщается в паблике "Типичная Выкса" в VK.

По информации очевидцев, около двух часов дня машина ехала по улице Титова, когда водитель не справился с управлением. Легковушка врезалась в опору линии электропередач, а от сильного удара её отбросило в сторону прямо в забор, а затем в стену частного дома.

В салоне находились трое мужчин. Двое из них погибли на месте, третий получил травмы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что именно стало причиной аварии. Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Дзержинском городском округе 36-летний водитель мопеда погиб, столкнувшись с легковушкой из-за нарушения ПДД.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выксунский г.о. ДТП Смертность
Поделиться:
Новости по теме
11 октября 2025 12:48Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе
11 октября 2025 12:10Пешехода насмерть сбили утром на Бору
11 октября 2025 09:53Нетрезвый водитель в Арзамасе влетел в АЗС и устроил пожар
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных