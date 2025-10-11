Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе

Фото:
Сотрудники МЧС потушили автомобиль, который загорелся после того, как вылетел с дороги и протаранил АЗС в Арзамасе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, на ликвидацию последствий ДТП, которое произошло ночью 11 октября, привлекалось 6 человек и три единицы техники.
Пострадавших в результате этого инцидента нет.
На опубликованных снимках видно, что машина выгорела полностью и не подлежит восстановлению. Также повреждения получили и объекты, расположенные на автозаправке.
Ранее сообщалось, что 21-летний водитель может получить тюремный срок за ДТП с пожилой нижегородкой на Московском шоссе.
Также сообщалось, что 22-летний водитель, предположительно, уснул за рулем и погиб в ДТП на трассе в Пильнинском районе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+