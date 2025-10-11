Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сотрудники МЧС потушили автомобиль, который загорелся после того, как вылетел с дороги и протаранил АЗС в Арзамасе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на ликвидацию последствий ДТП, которое произошло ночью 11 октября, привлекалось 6 человек и три единицы техники.

Пострадавших в результате этого инцидента нет.

На опубликованных снимках видно, что машина выгорела полностью и не подлежит восстановлению. Также повреждения получили и объекты, расположенные на автозаправке.

