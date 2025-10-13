Нижегородская область будет субсидировать отделение Союза писателей Культура и отдых

Фото: Сергей Досталев

Правительство Нижегородской области официально утвердило порядок предоставления субсидий региональному отделению Союза писателей России. Соответствующее постановление было подписано 9 октября 2025 года.

В документе отмечается, что финансовая поддержка будет направлена на развитие литературного творчества в регионе. Ожидается, что результатом предоставления субсидии станет увеличение числа граждан, вовлеченных в литературную и творческую деятельность на территории региона.

Средства можно будет использовать на оплату труда, командировочные расходы, закупку оборудования и материалов, проведение разовых мероприятий, а также на другие нужды, связанные с уставной деятельностью организации.

Решение о выделении средств будет приниматься министерством культуры после подачи заявления и прохождения проверки. В случае нарушения условий соглашения или недостижения заявленных результатов организация будет обязана вернуть средства в областной бюджет.

Ранее сообщалось, что председателем правления Нижегородского областного регионального отделения Союза писателей России избран Захар Прилепин. Организация разместилась в отреставрированном Доме Щелокова в Нижнем Новгороде, который является объектом культурного наследия регионального значения.