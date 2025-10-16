Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 октября 2025 13:35Нижегородских стриптизерш по-прежнему не оформляют официально
16 октября 2025 13:19Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей
16 октября 2025 12:12Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
15 октября 2025 17:54Более 80 школьников и студентов поучаствовали в I форуме "Взлет.Промышленный старт" в Чкаловске
15 октября 2025 14:30Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области
15 октября 2025 12:00Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
15 октября 2025 11:18Более 60 нижегородских инвеступолномоченных прошли обучение в рамках программы "Сила территорий"
15 октября 2025 09:49В Нижегородской области представили экономический прогноз до 2028 года
15 октября 2025 07:31Плату за капремонт в Нижегородской области хотят увеличить
Экономика

Нижегородских стриптизерш по-прежнему не оформляют официально

16 октября 2025 13:35 Экономика
Нижегородских стриптизерш по-прежнему не оформляют официально

Фото: pixabay.com

Гострудинспекция Нижегородской области вновь наведалась в стриптиз-клуб "Барин Клаб" и снова обнаружила старые проблемы. Руководство заведения по-прежнему не оформило трудовые договоры с работницами, несмотря на выданное ранее предписание, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инспекторы уже не первый раз проверяют клуб. Еще в августе они зафиксировали, что восемь танцовщиц работают без официального трудоустройства. Вместо трудовых договоров использовались гражданско-правовые соглашения, что нарушает трудовое законодательство.

После той проверки работодателю выдали официальное предписание, однако клуб проигнорировал требование. Последняя проверка показала — ничего не изменилось.

Теперь инспекция снова выдала предписание и требует устранить нарушения. За ситуацией следит руководство Гострудинспекции, и, если клуб продолжит игнорировать закон, последуют санкции.

Ранее сообщалось, что тело водителя служебного автомобиля Выксунской ЦРБ было обнаружено возле гаража на территории больничного городка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Госинспекция труда Работа
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2025 09:06Энергетик погиб во время осмотра оборудования на нижегородском складе
08 октября 2025 09:08Проходчик умер на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде
08 октября 2025 08:29Роструд заинтересовался смертью известного шеф-повара в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных