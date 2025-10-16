Нижегородских стриптизерш по-прежнему не оформляют официально Экономика

Фото: pixabay.com

Гострудинспекция Нижегородской области вновь наведалась в стриптиз-клуб "Барин Клаб" и снова обнаружила старые проблемы. Руководство заведения по-прежнему не оформило трудовые договоры с работницами, несмотря на выданное ранее предписание, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инспекторы уже не первый раз проверяют клуб. Еще в августе они зафиксировали, что восемь танцовщиц работают без официального трудоустройства. Вместо трудовых договоров использовались гражданско-правовые соглашения, что нарушает трудовое законодательство.

После той проверки работодателю выдали официальное предписание, однако клуб проигнорировал требование. Последняя проверка показала — ничего не изменилось.

Теперь инспекция снова выдала предписание и требует устранить нарушения. За ситуацией следит руководство Гострудинспекции, и, если клуб продолжит игнорировать закон, последуют санкции.

Ранее сообщалось, что тело водителя служебного автомобиля Выксунской ЦРБ было обнаружено возле гаража на территории больничного городка.