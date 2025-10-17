Андрей Химич может возглавить школу №131 в Нижнем Новгороде

Фото:
Андрей Химич может стать новым руководителем школы №131 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".
По данным источника, пока это лишь слухи. Официального подтверждения о назначении не поступало.
В настоящее время Химич работает в той же школе в должности заместителя директора по научно-методической работе. В его обязанности входит развитие научно-методических направлений и профориентация учащихся.
Напомним, бывший директор школы №131 Ирина Борякова возглавила нижегородский департамент образования.
