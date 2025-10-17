Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 13:30Нижегородцев предупредили о временных отключениях телерадиовещания
17 октября 2025 13:14Центр мужского здоровья в Нижнем Новгороде помог уже 3,5 тысячи пациентам
17 октября 2025 12:57Андрей Химич может возглавить школу №131 в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 12:44Студент нижегородского Политеха в третий раз победил в Стипендиальной программе ЭН+ и РУСАЛ
17 октября 2025 12:01Нижегородский департамент образования возглавила Ирина Борякова
17 октября 2025 11:38Два уроженца Нижегородской области попали в список террористов
17 октября 2025 11:29Профсоюз помог нижегородскому врачу получить пенсию на 8 лет раньше
17 октября 2025 11:14Многодетную семью Ежовых из Арзамаса наградили в Москве по итогам конкурса "Семья года – 2025"
17 октября 2025 11:12"Кукольник" Москвин сделал заявление из психбольницы
17 октября 2025 10:55Шесть подростков в Нижегородской области разыскивались повторно в 2025 году
Общество

Андрей Химич может возглавить школу №131 в Нижнем Новгороде

17 октября 2025 12:57 Общество
Андрей Химич может возглавить школу №131 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Андрей Химич может стать новым руководителем школы №131 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

По данным источника, пока это лишь слухи. Официального подтверждения о назначении не поступало.

В настоящее время Химич работает в той же школе в должности заместителя директора по научно-методической работе. В его обязанности входит развитие научно-методических направлений и профориентация учащихся.

Напомним, бывший директор школы №131 Ирина Борякова возглавила нижегородский департамент образования. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Назначения Школы
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2025 17:17Быстряков возглавил министерство информполитики Нижегородской области
07 октября 2025 18:25Сергей Кащенко возглавил Приволжскую электронную таможню
06 октября 2025 18:36Куренков стал министром ЖКХ Нижегородской области без приставки и.о.
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных