Андрей Химич может возглавить школу №131 в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Андрей Химич может стать новым руководителем школы №131 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

По данным источника, пока это лишь слухи. Официального подтверждения о назначении не поступало.

В настоящее время Химич работает в той же школе в должности заместителя директора по научно-методической работе. В его обязанности входит развитие научно-методических направлений и профориентация учащихся.

Напомним, бывший директор школы №131 Ирина Борякова возглавила нижегородский департамент образования.