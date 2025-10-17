Суд обязал МВД уволить нижегородского полицейского за утрату доверия Общество

Бывший инспектор ГУ МВД России по Нижегородской области занимался коммерческой деятельностью, предоставляя услуги по перевозке граждан, что запрещено действующим законодательством для сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Несмотря на нарушение, контракт с полицейским был расторгнут по его собственному желанию, а не в связи с утратой доверия, как того требует закон.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать МВД уволить сотрудника именно на основании утраты доверия. Суд удовлетворил иск и постановил, что экс-полицейский должен вернуть полученные компенсационные выплаты, а также доход, полученный от предпринимательской деятельности.

Кроме того, его имя будет внесено в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Ранее стало известно о задержании начальника отдела по вопросам миграции Кстовского отдела полиции за превышение должностных полномочий.