Последние новости рубрики Общество
18 октября 2025 14:50Число госпитализированных после отравления в арзамасской школе выросло до 15
18 октября 2025 14:05Нижегородцам рассказали, как утилизировать старую технику
18 октября 2025 13:21Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе ищет нового владельца
18 октября 2025 11:15Нижегородский трамвай №8 приостановит движение 18 и 19 октября
18 октября 2025 10:31Глеб Никитин и Денис Буцаев обсудили нижегородские экологические проекты
18 октября 2025 09:07Часть Большой Печерской перекрыли для переустройства инженерных сетей
18 октября 2025 07:49План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту имени Чкалова
17 октября 2025 19:00Суд обязал МВД уволить нижегородского полицейского за утрату доверия
17 октября 2025 18:38На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован
17 октября 2025 18:16Почти 4 тысячи кружков для детей открыли в Подмосковье в 2025 году
Общество

Число госпитализированных после отравления в арзамасской школе выросло до 15

18 октября 2025 14:50 Общество
Число госпитализированных после отравления в арзамасской школе выросло до 15

В Арзамасе продолжается расследование массового отравления школьников. Как сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, число детей, попавших в больницу, увеличилось до 15 человек.

По его словам, у всех состояние средней тяжести, но есть положительная динамика, и угрозы для жизни нет.

Напомним, что несколько учеников школы "Созвездие" почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой. У них были признаки кишечной инфекции. Школу временно закрыли, а занятия перевели в онлайн. В здании провели дезинфекцию.

Позже стало известно, что причиной вспышки стал норовирус. Его нашли как у заболевших детей, так и у сотрудников школьного пищеблока. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование находится под контролем прокуратуры.

Департаменту образования поручено ужесточить контроль за работой пищеблоков во всех школах региона.

Министр уточнил, что всего за два дня за медицинской помощью обратились 50 человек. Большинство из них после осмотра отпустили домой, они лечатся амбулаторно. Пучков добавил, что находится на постоянной связи с министром здравоохранения области Галиной Михайловой. Сейчас продолжаются лабораторные исследования, и результаты ожидаются в ближайшее время.

"По итогам проверок будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения, повлекшим подобное! Ребятам скорейшей поправки!" — добавил Пучков.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного после массового отравления в арзамасской школе.

Арзамас Инфекция Школы
