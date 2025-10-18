Число госпитализированных после отравления в арзамасской школе выросло до 15 Общество

В Арзамасе продолжается расследование массового отравления школьников. Как сообщил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, число детей, попавших в больницу, увеличилось до 15 человек.

По его словам, у всех состояние средней тяжести, но есть положительная динамика, и угрозы для жизни нет.

Напомним, что несколько учеников школы "Созвездие" почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой. У них были признаки кишечной инфекции. Школу временно закрыли, а занятия перевели в онлайн. В здании провели дезинфекцию.

Позже стало известно, что причиной вспышки стал норовирус. Его нашли как у заболевших детей, так и у сотрудников школьного пищеблока. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование находится под контролем прокуратуры.

Департаменту образования поручено ужесточить контроль за работой пищеблоков во всех школах региона.

Министр уточнил, что всего за два дня за медицинской помощью обратились 50 человек. Большинство из них после осмотра отпустили домой, они лечатся амбулаторно. Пучков добавил, что находится на постоянной связи с министром здравоохранения области Галиной Михайловой. Сейчас продолжаются лабораторные исследования, и результаты ожидаются в ближайшее время.

"По итогам проверок будут приняты меры к лицам, допустившим нарушения, повлекшим подобное! Ребятам скорейшей поправки!" — добавил Пучков.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин затребовал доклад по расследованию уголовного дела, возбужденного после массового отравления в арзамасской школе.