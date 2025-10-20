24 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе Общество

Число госпитализированных учеников арзамасского "Созвездия" выросло до 24, следует из ответа регионального минздрава на запрос НИА "Нижний Новгород".

Напомним, что в школе, которую открыли 1 сентября 2025 года, произошла вспышка норовируса. Инфекцию нашли у сотрудников пищеблока и учащихся. Школу закрыли на карантин, а ребят перевели на дистанционное обучение.

По данным министерства здравоохранения, сейчас в стационаре лечатся 24 ребенка. У одних легкая степень тяжести, у других средняя. Врачи наблюдают положительную динамику.

"Дети получают все необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием врачей", - подчеркнули в профильном министерстве.

Ранее сообщалось, что вспышкой острой кишечной инфекции в "Созвездии" заинтересовались СК и прокуратура. Возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.