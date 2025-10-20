Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 15:4924 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе
20 октября 2025 15:36Жесткое ДТП спровоцировало пробку на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
20 октября 2025 15:14Создание парка развлечений на территории Мещерского озера отложили
20 октября 2025 14:56Новый сервис на "Госуслугах" помогает бороться с онлайн-мошенниками
20 октября 2025 14:45Эксперты прогнозируют рост цен на жильё и назвали лучшее время для покупки
20 октября 2025 14:29Карантин по бешенству ввели в округах Нижегородской области
20 октября 2025 13:45Цвет здоровья: почему овощи и фрукты разных оттенков так важны для организма
20 октября 2025 13:07HR-эксперт Мурадян объяснил, почему пенсионеры всё чаще находят подработку
20 октября 2025 12:57"Кукольник" Москвин признался, что пишет мемуары о любви к девочкам
20 октября 2025 12:14Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Нижегородскую область
Общество

24 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе

20 октября 2025 15:49 Общество
24 школьников госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе

Число госпитализированных учеников арзамасского "Созвездия" выросло до 24, следует из ответа регионального минздрава на запрос НИА "Нижний Новгород". 

Напомним, что в школе, которую открыли 1 сентября 2025 года, произошла вспышка норовируса. Инфекцию нашли у сотрудников пищеблока и учащихся. Школу закрыли на карантин, а ребят перевели на дистанционное обучение. 

По данным министерства здравоохранения, сейчас в стационаре лечатся 24 ребенка. У одних легкая степень тяжести, у других средняя. Врачи наблюдают положительную динамику. 

"Дети получают все необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным вниманием врачей", - подчеркнули в профильном министерстве. 

Ранее сообщалось, что вспышкой острой кишечной инфекции в "Созвездии" заинтересовались СК и прокуратураВозбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

Теги:
Арзамас Инфекция Минздрав
